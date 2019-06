Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Gea Group von 21,50 auf 24,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Anlagenbauer verfüge über hohes Potenzial zur Verbesserung der Margen, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei noch viel zu tun. Der Experte erhofft sich vom Kapitalmarkttag im September mehr Details zum Umbauprogramm./mf/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2019 / 17:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-06-11/13:51

ISIN: DE0006602006