GENF/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zum 100-jährigen Bestehen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gemeinsame Regeln im Arbeits- und Handelsbereich angemahnt. "Angesichts unserer arbeitsteiligen Wirtschaft mit ihren vielen Abhängigkeiten sind eine verlässliche internationale Zusammenarbeit und gemeinsame Regeln unverzichtbar", sagte sie bei der Jubiläumstagung der ILO in Genf. Dies gelte weltweit. "Ich sage das nicht nur mit dem Blick auf die Internationale Arbeitsorganisation, sondern auch mit Blick auf die Welthandelsorganisation", hob die Kanzlerin hervor.

Merkel unterstrich die Bedeutung der UN-Sonderorganisation, deren Aufgabe es nach eigenen Angaben ist, die weltweiten Arbeitsbedingungen durch Arbeitsstandards, Politikansätze und Programme zu verbessern. "Wir müssen heute zum 100. Geburtstag feststellen, dass der Einsatz für menschenwürdige Arbeitsbedingungen unverändert dringlich ist", konstatierte die Kanzlerin. So würden weltweit 152 Millionen Kinder zur Arbeit gezwungen. Diesen Zustand dürfe man "in keiner Weise hinnehmen".

Auch müsse man angesichts von Globalisierung und Digitalisierung bei den Arbeitsbedingungen "vieles vollkommen neu denken". Die klassische Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wandele sich, und nach dem Empfinden der Menschen nehme die Ungleichheit mit der Globalisierung zu. "Wir müssen in unserer eng vernetzten Welt deutlich besser darin werden, aus Wirtschaftswachstum tatsächlich sozialen Fortschritt zu machen", forderte Merkel deshalb.

Zudem kritisierte die Kanzlerin, die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Wirtschaft lasse noch sehr zu wünschen übrig. So werde in Deutschland noch immer keines der größten Industrieunternehmen von einer Frau geführt. "Das kann und darf so nicht bleiben", mahnte Merkel. "Hilft auch eine Bundeskanzlerin nicht, wenn die Wirtschaft da nicht vorankommt."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2019 07:26 ET (11:26 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.