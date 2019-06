Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Auf dem Kapitalmarkttag am 24. Juni komme es darauf an, sich weniger auf das Wachstum und die Jagd nach Marktanteilen zu konzentrieren, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Stattdessen sollten die Gewinnentwicklung und die Aktionäre wieder mehr im Zentrum stehen./mf/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2019 / 09:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2019 / 09:10 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-06-11/13:57

ISIN: DE0008232125