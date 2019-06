Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Sentix-Konjunkturindex für Deutschland bricht im Juni ein

Die Einschätzungen von Analysten und Investoren zur deutschen Konjunktur haben sich im Juni eingetrübt. Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex sank auf minus 0,7 (Mai: plus 7,9) Punkt, das ist der tiefste Wert seit März 2010. Der Index der aktuellen Lage sank auf 13,5 (18,3) Punkte und der Erwartungsindex auf minus 14,0 (minus 2,0) Punkte. Der Handelsstreit zwischen den USA und China belastete die stark exportlastige deutsche Wirtschaft in hohem Maße.

OECD-Frühindikator weist auf schwächeres Wachstum hin

Der Frühindikator der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) deutet auf eine Wachstumsabschwächung in den meisten großen Mitgliedsstaaten hin. Solche Zeichen gibt es für die USA, Japan, Kanada und die Eurozone als Ganzes, einschließlich Deutschland und Italien, erklärte die OECD, eine von 35 Industriestaaten betriebene Denkfabrik. Für April sinkt der Frühindikator für den OECD-Raum um 0,1 auf 99,0 Punkte.

Italiens Industrieproduktion sinkt im April

Italiens Industrieproduktion ist im April gesunken. Nach Mitteilung der Statistikbehörde Istat ging sie gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent zurück. Im gleitenden Dreimonatsdurchschnitt ergab sich jedoch ein Anstieg von 0,7 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat sank die Produktion im April kalenderbereinigt um 1,5 Prozent.

Banque de France: BIP steigt im zweiten Quartal um 0,3 Prozent

Die Banque de France hat ihre Wachstumsprognose für das zweite Quartal 2019 bestätigt. Wie die Zentralbank im Ergebnis ihrer monatlichen Konjunkturumfrage mitteilte, rechnet sie weiterhin mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,3 Prozent. Die Unternehmen erwarten nach dem Anstieg im Mai für Juni eine unveränderte Produktion. Für den Dienstleistungssektor wird ein langsameres Wachstum prognostiziert.

NBER: US-Arbeitslosenquote liegt unter Vollbeschäftigungsniveau

Die US-Arbeitslosenquote liegt mit 3,6 Prozent deutlich unter dem Vollbeschäftigungsniveau. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des National Bureau for Economic Research (NBER). "Wir schätzen, dass die natürliche Arbeitslosenquote gegen Ende 2018 bei rund 4,0 Prozent lag und die Arbeitslosenlücke in etwa geschlossen ist", heißt es in dem Papier.

Banken fragen 0,699 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 5,975 Milliarden Euro nach 5,276 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 26 (Vorwoche: 27) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,699 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität.

Grosse-Brömer: Frage der Kanzlerkandidatur nicht auf Tagesordnung

Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) hat eine Debatte um die Kanzlerkandidatur von CDU und CSU zum jetzigen Zeitpunkt abgelehnt. "Über solche Sachen macht man sich Gedanken, wenn die Fragen auch anstehen", sagte Grosse-Brömer dem NDR. Die Frage stelle sich erst, wenn neu gewählt werde, "und das sehe ich im Moment nicht".

Merkel zu ILO-Jubiläum: Internationale Kooperation unverzichtbar

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zum 100-jährigen Bestehen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gemeinsame Regeln im Arbeits- und Handelsbereich angemahnt. "Angesichts unserer arbeitsteiligen Wirtschaft mit ihren vielen Abhängigkeiten sind eine verlässliche internationale Zusammenarbeit und gemeinsame Regeln unverzichtbar", sagte sie bei der Jubiläumstagung der ILO in Genf. Dies gelte weltweit.

Emirate sollen Geschäftsmann mit Spionage gegen Trump beauftragt haben

Ein arabischer Geschäftsmann soll vom Geheimdienst der Vereinigten Arabischen Emirate dafür bezahlt worden sein, die Regierung von US-Präsident Donald Trump auszuspähen. Dem Investigativ-Portal The Intercept zufolge hat Raschid Al-Malik, dessen Name auch im Zusammenhang mit illegalen Wahlkampfspenden an das Trump-Team genannt wird, im Jahr 2017 zehntausende Dollar pro Monat für Spionagetätigkeiten erhalten.

+++ Konjunkturdaten +++

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Mai -0,2% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Mai +2,3% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Mai PROG: +0,2% gg Vm, +2,6% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Mai -0,3% gg Vm, +2,5% gg Vj

GB/Arbeitslosengeldbezieher Mai +23.200; Quote 3,1%

