Liberty Defense Corp.: Anthony T. Sleiman neues Mitglied im Board of Advisors bei Liberty Defense DGAP-News: Liberty Defense Corp. / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung Liberty Defense Corp.: Anthony T. Sleiman neues Mitglied im Board of Advisors bei Liberty Defense 11.06.2019 / 14:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden. Vancouver, BC, und Atlanta, GA - 11. Juni 2019 - Liberty Defense Holdings, Inc. ("Liberty") (TSXV: SCAN; FRA:A2PG58; ISIN: CA530044R1073), gibt bekannt, dass Anthony T. Sleiman, CEO und Präsident von Sleiman Enterprises Inc. ("Sleiman Inc.") als neues Mitglied dem Board of Advisors des Unternehmens beigetreten ist. Mr. Sleiman ist der CEO und Präsident von Sleiman Inc., einer der größten Immobiliengesellschaften in Florida in Privatbesitz. Er verfügt über 40 Jahre Erfahrung als Immobilienentwickler. Sleiman Inc. hat seinen Sitz in Jacksonville, Floria. Das 65-jährige Unternehmen hat bereits über 150 Shopping Center im gesamten Südosten des Landes entwickelt und besitzt heute mehr als 90 Immobilien mit einer Gesamtfläche von über 465.000 Millionen Quadratmetern Verkaufsfläche. Mr. Sleiman sitzt ehrenamtlich auch im Aufsichtsrat von Goodwill, der American Cancer Society und zahlreichen anderen non-profit Organisationen. "Mr. Sleiman hilft unserem Team mit seinen weitreichenden Kenntnissen in der Immobilienindustrie und den Herausforderungen in Bezug auf die Balance zwischen Kundenzufriedenheit und Sicherheit. Mit seiner Hilfe können wir Hexwave weiter verbessern und an die Anforderungen dieser Branche anpassen", so Bill Riker, der CEO von Liberty Defense. "Wir freuen uns nicht nur daraut mit Mr. Sleiman zusammen zu arbeiten, sondern auch auf seine jahrzehntelangen Erfahrungen im Immobiliensektor zurückgreifen zu können." Mr. Sleiman sagte dazu: "Unser Team bei Sleiman Inc. hat beträchtliche Zeit damit verwendet Immobilien zu entwickeln die täglich einen Durchfluss von tausenden Personen verarbeiten müssen. Mit dieser Menge an Fußgängerverkehr ist die Balance zwischen bereitgestellter Sicherheit und einer positiven Kundenerfahrung nicht immer einfach darzustellen. Ich finde den innovativen Ansatz von Liberty Defense äußerst interessant, vor allem die Art und Weise, wie sie diese Herausforderungen annehmen. Ich freue mich darauf, zum Erfolg des Unternehmens und seiner weiteren Entwicklung beitragen zu können." Im Beratungsstab von Liberty Defense sind bereits andere hochkarätige Personen aktiv, wie bspw. Francesco Aquilini, der NHL Governor; Victor Montagliani, VP der FIFA; Craig Peters, einer der erfolgreichsten Coldwell Banker Richard Ellis (CBRE) Broker in den Weststaaten; Al Grasso, ehemaliger Präsident und CEO der MITRE Corporation; und Mit Shah, der Gründer und CEO der Noble Investment Group. Mehr Informationen zum Berater- und Managementteam von Liberty Defense finden Sie unter www.libertydefense.com/Company. Für Liberty Defense Bill Riker CEO & Director Über Liberty Defense Liberty Defense bietet Lösungen für die Sicherheitsindustrie an und dort besonders im Bereich der Detektion versteckter Waffen innerhalb von Zonen mit erhöhtem Fussgängeraufkommen. Durch eine exklusive Lizenz hat Liberty mit dem MIT Lincoln Laboratory eine Vereinbarung über den Transfer von Technologien abgeschlossen, die es dem Unternehmen erlaubt mehrere MIT Patente im Bereich der aktiven 3D Imaging Technologie bei der Herstellung des Hexwave Produktes zu benutzen. Das Hexwave System selbst ist designed um möglichst diskret, modular und skalierbar eine größtmögliche und vielschichtige Detektion zu gewährleisten. Dadurch wird die Möglichkeit geboten, sich proaktiv möglichen städtischen Bedrohungen entgegenzustellen. Die Sensoren sind mit aktiver 3D Imaging Technologie ausgestattet und die durch künstliche Intelligenz optimierte automatische Erkennungsfunktion kann sowohl metallische und nicht-metallische Handfeuerwaffen, Messer, Sprengstoffe und weitere Gefahren erkennen. Liberty fühlt sich bei seinen Aktivitäten außerdem dem Gemeinwohl verpflichtet und will mit seinen ausgezeichneten Erkennungsmethoden den Menschen etwas Sicherheitsgefühl zurückgeben. Mehr über Liberty Defense erfahren Sie unter libertydefense.com Über Sleiman Enterprises Inc. Sleiman Enterprises ist ein Immobilienunternehmen das im südöstlichen Teil der USA Shoppingcenter entwickelt und betreibt. Das Unternehmen ist vor allem auf das Design, den Bau, das Leasing und das Management von Immobilien spezialisiert, welche von kleinen lokalen Shopping Malls bis hin zu regionalen Shopping Villages reicht. Sleiman arbeitet dabei mit den Mietern, Grundstückbesitzern, Kreditunternehmen und anderen Marktteilnehmern zusammen. Sleiman Enterprises Inc. wurde im Jahr 1955 gegründet und hat seinen Sitz in Jacksonville, Florida. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Liberty Investor Relations: Adam Ross Telefon: +1 604 3369820 x1 Gebührenfrei (USA): +1 883 9233334 Email: info@libertydefense.com Liberty Media Relations: Brittany Whitmore Telefon: +1 778 2386096 Email: brittany@exvera.com Weder der TSX Venture Exchange noch der angeschlossene Regulation Services Provider (Begriffserklärung in den AGBs des TSX Venture Exchanges) akzeptieren in irgendeiner Weise ein Verantwortung für die Angemessenheit und Richtigkeit dieser Pressemitteilung.