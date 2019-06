Hutter & Schrantz-HV 7.6.19. Da glaubt man, jenseits der Wienerbergstraße sei "hinter den sieben Bergen", dabei hat sich die Wienerberg-City als (kleines) neues Zentrum etabliert, da stehen einige Landmarks nebeneinander, und die Hertha-Firnberg-Straße mit dem Hilton Garden Inn Vienna South befindet sich praktisch am Gipfel des Wienerbergs, in diesem Hotel fand am 7.6.19 die 113. HV der Hutter & Schrantz AG statt. Wehmütig denke ich daran, dass das alles einmal mir gehört hat. Als Aktionär der Wienerberger-Immobilien bin ich damals leider enteignet und mit Wienerberger-Baustoffe-Aktien abgefunden worden. Der vor vielen vielen Jahren als Shuttlebus geplante Bus 7 B bringt die Gipfelstürmer immer noch am direkten Weg vom Bahnhof Meidling auf den ...

