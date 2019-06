Der US-Onlineversicherer Lemonade startet seine Expansion in Europa. Axa unterstützt den Markteintritt - und hofft auf frischen Wind für das eigene Geschäft.

Ärger mit der teuren Hausratversicherung? Das mit vielen hundert Millionen Dollar geförderte US-Insurtech Lemonade verspricht ab sofort auch deutschen Eigenheimbesitzern und Mietern Abhilfe. Mit Unterstützung von Axa Deutschland nimmt das 2016 in New York an den Start gegangene Unternehmen die seit geraumer Zeit in Aussicht gestellte Expansion nach Europa in Angriff. Via App oder Website sollen Versicherungen verbraucherfreundlich abgeschlossen und Schadenmeldungen schnell und unbürokratisch bearbeitet werden - und das auch noch kostengünstig: Die Palette der Beitragsraten soll bei weniger als fünf Euro pro Monat starten und orientiert sich an den tatsächlich zu versichernden Werten.

Das wäre aus Kundensicht durchaus eine Verbesserung im Vergleich zu den heute oft schwer durchschaubaren Berechnungen nach Quadratmetern, Lage, Stockwerk und so weiter. Manchmal unterscheiden sich die Kosten für eine Police sogar von einer Straßenseite zur anderen.

Außer dem Interesse der Versicherten soll die Kooperation aber natürlich den beiden neuen Partnern dienen: Der altgediente Axa-Konzern könnte sein in der öffentlichen Wahrnehmung vor allem bei jungen, Internet-affinen Kunden angestaubtes Image aufpolieren und in einer Sparte auf Neukunden hoffen, die wegen ihrer seit Jahren riesigen Gewinne den Kampf um Marktanteile anstachelt. Dafür stellt Axa den Lemonade-Gründern Daniel Schreiber und Shai Wininger zunächst einen mehrjährigen Rückversicherungsvertrag zur Verfügung, der das Risiko abfedert. Die selbsterklärten Laien in der Versicherungsbranche betonen im Gegenzug ihre Pionierleistung für eine "Generation, die es gewohnt ist, global unterwegs zu sein": Es ist das erste Mal, dass ein US-Versicherer direkt Policen in Deutschland vertreibt. Nebenbei können sie darauf hoffen, ein paar hausgemachte Schwierigkeiten zu bewältigen.

Das betrifft vor allem ihre bisher zu hohe Schadenquote. Also den Teil der Beitragseinnahmen, den der Versicherer für Schäden wieder ausbezahlt. Der habe im ersten Quartal 2019 bei 87 Prozent gelegen, sagte Schreiber im Gespräch mit der WirtschaftsWoche. Vor allem auf dem deutschen Markt mit einem scharfen Wettbewerb und der Marktmacht etablierter Anbieter ist es für Newcomer schwierig, sich als Makler oder Versicherer allein durchzusetzen. Auch aus diesem Grund hatte etwa die Sachversicherungstochter One des Berliner Insurtech-Unternehmens Wefox frühzeitig auf Maklerkooperationen gesetzt.

Zunächst werde Axa Deutschland einzig als Rückversicherer für Lemonade agieren, betont Nils Reich, seit 1. Januar Vorstand des Bereichs Sachversicherung. Eine künftige ...

