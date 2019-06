Die Konjunktursorgen reißen nicht ab. Doch gerade das könnte dem DAX Auftrieb verleihen, denn eine schnelle Gegenreaktion der Zentralbanken scheint möglich.Eine Kolumne von Holger Steffen. Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 97,0% verzeichnet hat (Stand 31.05.2019).Just in dem Moment, in dem wichtige Chartmarken zu kippen drohten - beim Dow Jones, an der Nasdaq, aber auch beim DAX - kam der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...