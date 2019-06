Das schnell wachsende Versicherungsunternehmen, das nun auch in Deutschland launcht, bietet eine einzigartige, transparente Versicherungspolice sowie ein Rundum-Nutzererlebnis mit Bots und AI

Lemonade launcht am heutigen Tag erstmals in einem europäischen Land und bietet damit Verbrauchern in Deutschland die Möglichkeit im Handumdrehen, jederzeit und von jedem Gerät aus eine Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung abzuschließen sowie Schäden zu melden und in Sekundenschnelle ausbezahlt zu werden.

Gegründet wurde Lemonade von den Tech-Veteranen Daniel Schreiber und Shai Wininger, die vor allem auf Künstliche Intelligenz und soziales Engagement setzen. So nimmt Lemonade im Gegensatz zum traditionellen Versicherungsmodell lediglich einen festen Betrag für die Geschäftstätigkeiten und spendet den verbleibenden Versicherungsgewinn aus dem Versicherungsgeschäft im Rahmen des jährlichen "Givebacks" an Non-Profit-Organisationen. Das Unternehmen startete Ende 2016 mit seinen Mieter- und Hausversicherungen in New York und ist seitdem eine der am schnellsten wachsenden Versicherungsgesellschaften.

Der heutige Marktstart in Deutschland bedeutet auch gleichzeitig frischen Wind für die Versicherungsindustrie: Lemonades Police 2.0, eine neue Versicherungspolice für das 21. Jahrhundert, ist ein kurzes, leicht verständliches und transparentes Dokument, das für normale Menschen und nicht für Anwälte bestimmt ist. Deutschland ist das erste Land, in dem die Police 2.0 angeboten wird eine verbraucherfreundliche Abkehr von den oftmals undurchsichtigen und veralteten Policen, die auf dem Markt verfügbar sind.

"Wir haben Deutschland für unseren ersten internationalen Launch ausgewählt, weil es eine sehr traditionelle Versicherungsbranche mit einem sehr zukunftsorientierten, digitalen Verbraucher vereint", so Shai Wininger, Chief Lemonade Maker und Co-Founder von Lemonade. "Eine Versicherung, die augenblicklich, transparent und erschwinglich ist, sowie ein höheres Ziel anstrebt, hat universelle Anziehungskraft, weshalb wir uns darauf freuen, in den kommenden Monaten und Jahren in vielen weiteren Ländern an den Start zu gehen."

Den deutschen Markt erschließt sich Lemonade dabei mit Unterstützung von AXA Deutschland. Hierzu hat Lemonade einen mehrjährigen Rückversicherungsvertrag mit dem Versicherungskonzern geschlossen, um sich das versicherungsbezogene Risiko zu teilen. Die Partnerschaft bringt die Marktexpertise und das weitreichende Netzwerk eines global agierenden Konzerns mit Lemonades innovativen Geschäftsmodell und dem Anspruch von maximaler Einfachheit und Geschwindigkeit zusammen.

"Versicherung neu zu denken und das konsequent aus der Sicht der Kunden, das ist der Kern unserer Mission. Deshalb fördert AXA mehr denn je Innovationen, und zwar sowohl aus dem Konzern selbst heraus als auch über Partnerschaften. Unsere Zusammenarbeit mit Lemonade ist strategisch ausgerichtet und die Rückversicherung stellt einen ersten Schritt in diese Richtung dar", so Alexander Vollert, CEO AXA Deutschland.

Lemonade, mit dem europäischen Hauptsitz in Amsterdam, ist von der niederländischen Zentralbank (DNB) lizenziert und wird von dieser beaufsichtigt. Das Unternehmen entschied sich, seine Tätigkeiten am Standort in den Niederlanden aufzunehmen und fand dort ein kollaboratives und erfahrenes Regulierungsumfeld, gepaart mit einem Hotspot für Talente aus der ganzen Welt.

In Deutschland wohnhafte Personen können nun über die Lemonade App oder unter www.lemonade.com/de eine neue Police abschließen oder einfach von einem bestehenden Versicherer wechseln. Bleiben Sie auf dem Laufenden, wo Lemonade als nächstes startet.

Über Lemonade

Lemonade ist ein lizenziertes Versicherungsunternehmen, das Mieter- und Hausversicherungen in den USA anbietet, sowie Hausrat- und Privathaftpflichtversicherungen in Deutschland. Angetrieben durch Künstliche Intelligenz und Verhaltensökonomie, ersetzt Lemonade Versicherungsvertreter und Bürokratie durch Bots und Machine Learning, was bedeutet, dass kein Papierkram anfällt und alles im Nu erhältlich ist. Als zertifizierte B-Corp, bei dem der Versicherungsgewinn an Non-Profit-Organisationen geht, verwandelt Lemonade Versicherungen von einem notwendigen Übel in einen gesellschaftlichen Mehrwert. Lemonade ist derzeit in den meisten Staaten der USA sowie in Deutschland erhältlich und wird weiter global expandieren.

Bleiben Sie auf dem Laufenden unter www.lemonade.com/de, @lemonade_inc oder www.facebook.com/lemonade

Über AXA Deutschland

Der AXA Konzern zählt mit Beitragseinnahmen von 10,7 Mrd. Euro (2018) und 9.038 Mitarbeitern zu den führenden Versicherungs- und Finanzdienstleistungsgruppen in Deutschland. Das Unternehmen bietet ganzheitliche Lösungen in den Bereichen private und betriebliche Vorsorge, Krankenversicherungen, Schaden- und Unfallversicherungen sowie Vermögensmanagement an. Alles Denken und Handeln des Unternehmens geht vom Kunden und seinen Bedürfnissen aus. Die AXA Deutschland ist Teil der AXA Gruppe, einem der weltweit führenden Versicherungs-unternehmen und Vermögensmanager mit 171.000 Mitarbeitern und Vermittlern sowie mehr als 105 Millionen Kunden in 61 Ländern. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte die AXA Gruppe einen Umsatz von 102,9 Mrd. Euro und ein operatives Ergebnis (Underlying Earnings) von 6,2 Mrd. Euro nach Steuern. Das verwaltete Vermögen (Assets under Management) der AXA Gruppe hatte Ende 2018 ein Volumen von 1,424 Billionen Euro.

Bleiben Sie auf dem Laufenden unter www.axa.de/medien, www.twitter.com/AXADeutschland

