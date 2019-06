BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung lädt die Bevölkerung ein, Vorschläge zum besseren Schutz der natürlichen Ressourcen einzureichen. In einem Online-Bürgerdialog können ab Mittwoch Ideen und Anregungen eingebracht werden, teilte das Bundesumweltministerium am Dienstag in Berlin mit. Mit dem Format will die Regierung ihre Ressourcenschutzpolitik überprüfen und fortschreiben.

Im internationalen Vergleich hat Deutschland nach Angaben des Ministeriums einen hohen Bedarf an Rohstoffen. Jährlich werden mehr als 44 Tonnen fossile Energieträger, Mineralien, Metalle und Biomasse pro Kopf genutzt - mit zum Teil erheblichen negativen Umwelteffekten. Die Regierung startete daher 2012 das Deutsche Ressourceneffizienzprogramm "ProgRess", in dessen Rahmen die Bevölkerung zur Teilnahme aufgerufen ist. Noch bis 16. Juli können Vorschläge unter www.gespraechstoff-ressourcen.de eingereicht werden.

