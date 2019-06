Wenn man an führende Streaming-Unternehmen denkt, fallen einem wahrscheinlich Netflix (WKN:552484), Prime Video von Amazon.com (WKN:906866) und Hulu ein - und das aus gutem Grund. Diese drei Anbieter sind die größten Akteure in den USA und gehören zu den größten weltweit. In Indien sind sie jedoch nur eingeschränkt als große Anbieter zu verstehen. Ein lokaler Dienst in Indien verfügt über mehr als 300 Mio. aktive Nutzer pro Monat, doppelt so viele wie 2018. Um das in Relation zu setzen: Das sind ...

