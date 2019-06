Nordholz (ots) -



- Querverweis: Dokumente liegen in der digitalen Pressemappe zum Download vor und sind unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



Nordholz - Bereits zum fünften Mal findet am Samstag, den 15. Juni 2019 in der Zeit von 9.00 bis 16.30 Uhr, deutschlandweit der "Tag der Bundeswehr" statt. Erstmals öffnet dazu auch der einzige Marinefliegerstützpunkt in Nordholz - als einer von 14 Standorten in Deutschland - seine Tore.



Die Besucher können am Marinefliegerstützpunkt Nordholz, der sämtliche Luftfahrzeuge der beiden Marinefliegergeschwader beheimatet, weit mehr erleben als nur die Deutsche Marine. Alle Teilstreitkräfte der Bundeswehr sowie zivile Blaulichtorganisationen stellen sich mit ihren unterschiedlichen Facetten vor. Das größte Exponat ist neben dem größten fliegenden Waffensystem der Bundeswehr, der P-3C Orion, das Transportflugzeug A400M der Luftwaffe. Der "Tag der Bundeswehr" steht unter dem Motto "Willkommen Neugier". So stehen Soldatinnen und Soldaten sowie zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den ganzen Tag über Rede und Antwort. Neben den gepanzerten Einsatzfahrzeugen und verschiedenen Luftfahrzeugen, lockt die Veranstaltung mit einer Vielzahl an Vorführungen.



Über den Tag verteilt werden den Besuchern diverse Highlights geboten. Bereits kurz nach der Eröffnung werden Fallschirmjäger der Bundeswehr aus mehreren hundert Metern Höhe abspringen und in unmittelbarer Nähe zum Publikum landen. Die Marineflieger und die anderen Organisationen zeigen im Rahmen von Flugvorführungen, was sie und ihre Maschinen im Stande sind zu leisten. Ein weiteres Highlight wird die Liveübertragung der Verteidigungsministerin, Dr. Ursula von der Leyen (60), anlässlich der Rede zum "Tag der Bundeswehr" werden.



Alle Details zum Tag der Bundeswehr finden Sie unter: www.tag-der-bundeswehr.de



Hinweise für die Presse:



Medienvertreter sind zu diesem Tag herzlich eingeladen. Bitte haben Sie Verständnis, dass sich alle Personen und Fahrzeuge einer Kontrolle unterziehen müssen. Dazu sind Personalausweis/ Reisepass, Presseausweis und die nach Akkreditierung zugesandten Dokumente mitzuführen. Ohne Presseparkmarke wird keine Zufahrt zum Gelände gewährt.



Im Akkreditierungsformular sind der Bedarf an Strom für Ü-Wagen sowie die geplante Ankunftszeit anzuzeigen.



Termin: Samstag, den 15. Juni 2019.



Ort: Marinefliegerstützpunkt Nordholz, Peter-Strasser-Platz 1, 27639 Wurster Nordseeküste; Hauptwache



Anmeldung für Medienvertreter:



Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis Donnerstag, den 13. Juni 2019, 14.00 Uhr, beim Pressezentrum unter der Fax-Nummer +49(0)4741 94 10982 oder per Mail an tagderbundeswehrnordholz@bundeswehr.org anzumelden. Nachmeldungen sind nicht möglich.



Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.



Nach der Rücksendung der Akkreditierungsunterlagen erhalten Sie eine Presseparkmarke für Ihr Kraftfahrzeug. Ansonsten sind ein Befahren und das Parken innerhalb der Kaserne nicht möglich. Folgen Sie dann bitte der gesonderten Ausschilderungen für Presse-/VIP-Fahrzeuge.



Übertragungswagen finden sich bitte bis spätestens 07.30 Uhr an der Hauptwache des Marinefliegerstützpunkt Nordholz ein. Eine frühere Abstellmöglichkeit besteht auch schon am Freitag dem 15.Juni 2019 zwischen 13.00 und 16.00 Uhr.



Allen anderen Medienvertretern empfehlen wir, am Samstagmorgen, dem 15. Juni 2019 ab 08.30 Uhr, an der Hauptwache zu sein. Nach der Kontrolle Ihrer mitgeführten Ausrüstung werden Sie mit einem Shuttlebus zum Pressezentrum gefahren.



Sicherheitshinweis:



Es ist verboten, Drohnen und andere Flugobjekte, Glasflaschen, Hieb-, Stich- und Schusswaffen auf das Veranstaltungsgelände mitzuführen. Zudem wird angeraten, keine Rucksäcke und große Taschen mitzubringen. Das Mitführen von Haustieren auf dem gesamten Kasernengelände ist untersagt. Es wird empfohlen, Gehörschutz mitzuführen.



Rechtehinweis:



Am Tag der Bundeswehr werden zur Dokumentation der Veranstaltung Foto- und Filmaufnahmen angefertigt. Die Besucher erklären mit ihrer Teilnahme an der Veranstaltung ihr Einverständnis mit der Bildaufnahme und der Veröffentlichung dieser Aufnahme.



Geplanter Programmablauf am 15.06.2019:



ab 09:00 Uhr Einlass



10:00 Uhr Fallschirmsprungdienst - Absetzen der Fallschirmspringer



10:00 - 12:30 Uhr Flugprogramm (1. Teil)



12:30 - 14.00 Uhr Rahmenprogramm:



- Platzkonzert Heeresmusikkorps Hannover



- Ansprache Kommandeur Marinefliegerkommando, Kapitän zur See Thorsten Bobzin (53)



- Rede Bundesministerin für Verteidigung (13:00 Uhr)



- Offizielle Übergabe des Maintenance Training Rig NH90



- Ökumenischer Standortgottesdienst



14:00 - 16:30 Uhr Flugprogramm (2. Teil)



16:30 Uhr Veranstaltungsende



17:00 Uhr Torschluss



OTS: Presse- und Informationszentrum Marine newsroom: http://www.presseportal.de/nr/67428 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_67428.rss2



Pressekontakt: Presse- und Informationszentrum Marine Außenstelle Nordholz Tel.: +49 (0) 4741 94 10980 oder 10970 E-Mail: TagderBundeswehrNordholz@Bundeswehr.org