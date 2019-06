Wien (www.fondscheck.de) - Union Investment Real Estate hat das Führungsteam im Bereich Asset Management Hospitality neu aufgestellt und sich personell weiter verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Damit trage die Gesellschaft laut eigenen Angaben dem starken Wachstum ihres Hotelportfolios in den vergangenen Jahren Rechnung. Thorsten Purkus (46) habe zum 1. Juni 2019 die Leitung des Teams Asset Management Hospitality International übernommen. Yvonne Brabant leite bereits seit dem 1. Juni 2018 das Team Asset Management Hospitality Deutschland. Beide würden an den Abteilungsleiter Martin Schaller berichten, der seit fünf Jahren die Gesamtverantwortung für den Bereich Asset Management Hospitality bei Union Investment trage. ...

