Goldwind hat sich in den letzten Jahren von einem reinen Windturbinenhersteller zu einem nachhaltigen Cleantechkonzern gewandelt, da nun auch eigene Windfarmen und Kläranlagen zum Konzern gehören und man auch mit Microgrids weiter denkt. Bisher war der Markt jedoch von Subventionen und dem Netzausbau abhängig, was sich aber immer weiter verbessert und Wind immer wettbewerbsfähiger wird, zumal auch mit Batterien und Wasserstoff bessere Speichermedien zu Verfügung stehen, um überschüssigen Windstrom zu speichern. Als Nr. 2 weltweit nach Vestas gewinnt Goldwind auch langsam Projekte außerhalb Chinas, was die Produktqualität unterstreicht, die auch durch deutsche Technologie von Vensys verbessert worden ist.

