Chinas Automarkt seit einem Jahr im Sinkflug - Premiumabsatz steigt aber

PEKING - Chinas einst so rasant wachsender Automarkt befindet sich seit einem Jahr in der Flaute. Im Mai ging der Absatz von Pkw, SUVs, Minivans und kleineren Nutzfahrzeugen an Kunden im Jahresvergleich um 12,5 Prozent auf 1,61 Millionen Autos zurück, wie der Branchenverband China Passenger Car Association (PCA) am Dienstag in Peking mitteilte. Das war nach den Daten des Verbands der zwölfte Monat mit einem Rückgang nacheinander.

ROUNDUP: SAP-Rivale Salesforce will Analyse-Spezialisten Tableau kaufen

SAN FRANCISCO - Der SAP-Konkurrent Salesforce will sich mit einem milliardenschweren Zukauf bei der Datenanalyse verstärken. Das Unternehmen aus San Francisco plant die Übernahme des Anbieters Tableau Software, der vor allem auf die grafische Darstellung großer Datenmengen spezialisiert ist. Salesforce will in eigenen Aktien bezahlen, Tableaus Eigenkapital und Schulden werden insgesamt mit 15,3 Milliarden US-Dollar (13,5 Mrd Euro) bewertet, wie beide Unternehmen am Montag bekanntgaben.

ROUNDUP: Wirkstoffforscher Evotec erhält Millionenauftrag von Gates-Stiftung

HAMBURG - Der Wirkstoffforscher Evotec kann sich über prominente Unterstützung aus den USA freuen. Die Bill & Melinda Gates Foundation fördert das Hamburger MDax-Unternehmen mit 23,8 Millionen US-Dollar (rund 21 Mio Euro) bei der Suche nach neuen und wirksameren Behandlungsmethoden bei Tuberkulose.

Milliardenauftrag für Siemens-Zugsparte aus Russland

MÜNCHEN - Die Russische Eisenbahn (RZD) hat bei Siemens weitere 13 Hochgeschwindigkeitszüge bestellt. Das Auftragsvolumen betrage 1,1 Milliarden Euro und umfasse auch die Instandhaltung der Züge für 30 Jahre, teilte Siemens am Freitag in München mit. Ein Großteil der Züge soll in Krefeld gebaut werden. Die zehnteiligen Velaro-Züge - sie ähneln den deutschen ICE-Zügen - sollen auf der 650 Kilometer langen Strecke zwischen Moskau und Sankt Peterburg verkehren. Die russische Bahn hatte ab 2006 bereits 16 Velaro-Züge bei Siemens bestellt.

Heidelberger Druck möglicherweise bald mit weiterem strategischen Investor

MÜNCHEN - Beim Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck könnte demnächst ein weiterer strategischer Investor auftauchen. "Ich würde gerne noch einen weiteren strategischen Investor haben", sagte Vorstandschef Rainer Hundsdörfer "Euro am Sonntag". Es gebe Interessenten. Mehr wolle er "jetzt noch nicht sagen".

Großfusion im US-Rüstungsmarkt - Trump zunächst skeptisch

WALTHAM/FARMINGTON - In der US-Rüstungs- und Luftfahrtindustrie bahnt sich eine Mega-Fusion an. Die US-Konzerne United Technologies und Raytheon wollen sich zusammenschließen, wie sie am Sonntag (Ortszeit) mitteilten. Durch die Fusion, die über einen Aktientausch erfolgen soll, würde ein Branchen-Gigant mit einem geschätzten Jahresumsatz von rund 74 Milliarden Dollar entstehen. US-Präsident Donald Trump äußerte sich zunächst skeptisch zu dem Plan.

Trump überlegt Schritte gegen US-Tech-Firmen nach EU-Vorbild

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump hat die Möglichkeit von US-Klagen gegen große US-Technologieunternehmen wie Google und Facebook nach EU-Vorbild angedeutet. "Wir sollten tun, was sie tun", sagte Trump am Montag dem Sender CNBC mit Blick auf Europa. "Irgendwas ist los in Sachen Monopol", sagte Trump, ohne jedoch genauer zu werden.

ProsiebenSat.1-Chef sieht blickt optimistisch nach vorn

BERLIN - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 hat nach Einschätzung seines Chefs die Talsohle durchschritten. "Wir sind deutlich über den Tiefpunkt hinaus", sagte Max Conze "Welt am Sonntag". Der Aktienkurs des Unternehmens hatte sich in den vergangenen zwölf Monaten zwischenzeitlich nahezu halbiert. Vor der Hauptversammlung des Unternehmens am 12. Juni skizzierte Conze eine Strategie, die abnehmende lineare Fernsehreichweite durch eine steigende Digitalreichweite auszugleichen.

Ryanair verleibt sich Malta Air ein

DUBLIN - Europas größter Billigflieger Ryanair verleibt sich nach der österreichischen Laudamotion eine weitere kleine Fluggesellschaft ein. Dazu übernehmen die Iren ihren jungen maltesischen Partner Malta Air, wie sie am Dienstag in Dublin mitteilten. Dann will Ryanair sechs eigene Boeing -Maschinen und 200 Besatzungsmitglieder auf den neu erworbenen Flugbetrieb übertragen und die dortige Flotte ausbauen. Zudem will Ryanair in Deutschland, Frankreich und Italien stationierte Flugzeuge und Besatzungen auf die maltesische Tochter ummelden. Der Deal soll bis Ende Juni umgesetzt werden. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Deutsche Bank dampft Geschäft in Portugal ein

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat sich planmäßig aus ihrem Geschäft mit Privat- und Firmenkunden in Portugal zurückgezogen. Am Wochenende habe das Geldhaus den Verkauf an die spanische Regionalbank Abanca abgeschlossen, teilte das Institut am Dienstag in Frankfurt mit. Damit seien rund 3 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen, 1 Milliarde Euro an Einlagen und 3 Milliarden Euro an Krediten an Abanca übergegangen. Zudem übernehme die Bank 330 Vollzeitstellen. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Weitere Meldungen

-American Airlines streicht Boeing-737-Max-Flüge bis September

-ROUNDUP: Lieferstopp für ICE4 - Bahn muss umdisponieren

-Ministerpräsidentin Schwesig: Nord Stream 2 wird fertig gebaut

-Brinkhaus: Staat muss Wohnen günstiger machen

-Roche verlängert Angebotsfrist für Spark-Übernahme erneut

-EU-Wettbewerbshüter: Nein zu Fusion von Thyssenkrupp wegen Preissorge

-Huawei macht in Spanien bei 5G-Start mit

-Beschleunigtes Verfahren: Roche erhält US-Zulassung für Blutkrebsmittel-Polivy

-Berliner Senatorin zu Mieterhöhungsaktion: 'Verheerendes Signal'

-ROUNDUP: Gewaltige Gehaltsschere in Deutschlands Top-Konzernen

-Aldi verlangt für Obst- und Gemüsebeutel aus Plastik künftig Geld

-Grüne wollen Verbot der Vernichtung von zurückgeschickten Waren

-Presse: Dortmunds Isak vor Wechsel nach San Sebastian

-Roche-Tochter Genentech vermeldet positive Daten für Gazyva bei Lupus-Nephritis

-Studie: Amazon ist wertvollste Marke der Welt

-Amazon-Beschäftigte erneut zu Streik in Leipzig aufgerufen

-Behörde: Test des Mobilfunk-Standards 5G erfolgreich abgeschlossen

-'HB': ING hat kein Interesse an Commerzbank mehr

-Studie: Dax-Vorstände verdienen 52 Mal so viel wie ihre Angestellten

-BASF rechnet mit milliardenschwerem Buchgewinn durch Wintershall/Dea-Deal°

