Mainz (ots) -



Woche 24/19 Dienstag, 11.06.



Bitte Programmänderung beachten:



0.35 ZDF-History Prinz Philip: Blaues Blut und deutsche Wurzeln Deutschland 2014



"ZDF-History: Die Geheimnisse der englischen Krone" entfällt



( weiterer Ablauf ab 1.05 Uhr wie vorgesehen )



Mittwoch, 12.06.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.35 ZDF-History Deutsche Reporter an der Front Deutschland 2014



6.20 ZDF-History Der Untergang der Sowjetunion Deutschland 2016



7.05 ZDF-History Die großen Rätsel der Archäologie Deutschland 2012



7.50 Terra X Geisterschiff im Wattenmeer Deutschland 2012



8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.35 Terra X Das Jahrhundertwrack - Sensationsfund in der Ostsee Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 10.05 Täterjagd Der Fall Chantal und Audrey d'Amato



( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 11.35 Mördern auf der Spur Verräterische DNA Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen und neue Beginnzeiten ab 0.40 Uhr beachten: 21.45 Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere



22.30 Kinder in Käfigen - Trumps Flüchtlingspolitik USA 2018



23.15 Trumps Russland-Connection Das FBI, Mueller und die Wahrheit



0.15 heute journal



0.40 auslandsjournal - die doku Das neue Brasilien - Rechtsruck unter Bolsonaro Brasilien 2019



1.25 Drogenkrieg auf den Philippinen



2.10 Amerikas neue Nazis - Aufmarsch in Charlottesville USA 2018



2.55 Amerikas neue Nazis - Täter und Strategen USA 2018



3.40 Der Anti-Trump - Senator John McCain USA 2018



4.25 Angriff auf die Demokratie - Wurde der Brexit gekauft?











OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121