Der gute Stimmung am US-Aktienmarkt hält auch am Dienstag an. Wenige Minuten nach der Eröffnung rückte der Dow Jones Industrial um 0,50 Prozent vor auf 26 193,41 Punkte. Damit steuert der US-Leitindex auf den siebten Gewinntag in Folge zu. Marktbeobachter verwiesen unter anderem auf die Pläne von Chinas Führung, zur Ankurbelung der heimischen Konjunktur Investitionen lokaler Behörden in Infrastrukturprojekte zu erleichtern.

Der marktbreite S&P 500 gewann bislang 0,65 Prozent auf 2905,55 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,92 Prozent auf 7570,69 Zähler.

Zuletzt hatten ein schwacher amerikanischer Arbeitsmarktbericht und die damit verbundene Hoffnung auf sinkende Zinsen den Kursen ebenso Auftrieb gegeben wie eine Einigung im Migrations- und Zollstreit zwischen den USA und Mexiko. Daten zur jüngsten Entwicklung der US-Erzeugerpreise gaben kaum Impulse./ajx/fba/fba

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

