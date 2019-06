In vielen Bereichen der Industrie wird im klassischen rotierenden Drei-Schichtbetrieb gearbeitet. Das ist aus zahlreichen Gründen notwendig und sinnvoll - stellt aber für den Körper auf Dauer eine Belastung dar.

Wie und in welchem Ausmaß die Nachtarbeit den Körper belastet, wird bereits seit Jahren intensiv und kontrovers diskutiert. Einigkeit besteht unter den Wissenschaftlern darin, dass künstliches Licht während der Nachtstunden verschiedene physiologische Prozesse beeinflusst.

Wie Licht den Bio-Rhythmus beeinflusst

Licht, das über die Augen aufgenommen wird, ist nicht nur die Grundvoraussetzung für eine optische Orientierung. Es ist auch ein wichtiges Signal, das den biologischen Rhythmus - insbesondere den natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus - steuert. Während der Dunkelheit bildet sich das Schlafhormon Melatonin im Körper - der Mensch wird müde. Licht dagegen kann die Bildung von Melatonin hemmen, so dass der Mensch tagsüber wach ist. Entscheidend für die Unterdrückung der Melatonin-Produktion ist die spektrale Zusammensetzung des Lichts. Die Wellenlängen des natürlichen Sonnenlichts reichen im sichtbaren Bereich von 380 nm bis 780 nm.

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Melatoninproduktion insbesondere durch den Blauanteil im Licht gehemmt wird, also Licht im kurzwelligen Spektralbereich mit einer Wellenlänge zwischen ca. 420 und 540 nm. Wellenlängen aus dem rötlichen Spektrum ab 600 nm haben dagegen kaum einen hemmenden Einfluss auf die Melatoninproduktion. Dieser Umstand lässt sich gezielt nutzen, um eventuelle Belastungen durch die Beleuchtung während der Nachtschicht zu minimieren - durch eine Reduzierung der biologisch wirksamen spektralen Anteile im Licht während der Nacht.

Der Mensch im Mittelpunkt

Bei einer so genannten Human Centric Lighting (HCL)-Lichtlösung steht der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt. »Mit dem ‚E-Line'-Lichtband haben wir seit über 25 Jahren eine extrem leistungsfähige und hochflexible Lösung zur industriellen Hallenbeleuchtung im Portfolio, die wir kontinuierlich weiterentwickeln und an neue Anforderungen im Markt anpassen. Durch das Zusammenspiel der neuen ‚E-Line Next LED Active'-Leuchten mit dem Livelink-Lichtmanagementsystem wird die Beleuchtung intelligent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...