Der Inselstaat galt jahrelang als beliebter Fluchtort für Schwarzgeld. Jetzt entdeckt Zypern ein neues, sauberes Geschäftsmodell: Erdgas.

"Ich habe gute Erinnerungen an Zypern, ich liebe diesen Ort", schwärmte Matthew Palmer, als er kürzlich in der Inselhauptstadt Nikosia von Staatspräsident Nikos Anastasiades empfangen wurde. Von 2003 bis 2006 arbeitete Palmer als politischer Direktor an der US-Botschaft in Nikosia.

Aber der Diplomat, der inzwischen zum Staatssekretär für Europa und Eurasien im State Department aufgestiegen ist, war nicht auf die Insel gekommen, um in Erinnerungen zu schwelgen. Palmer und Anastasiades sprachen über die Zukunft. Zwei Themen bestimmten die Unterhaltung: Geld und Gas.Lange war der EU-Staat Zypern nicht nur ein Steuerparadies, sondern auch ein riesiger Schwarzgeldbunker. Jetzt geht die Regierung in Nikosia gegen die dubiosen Finanztransaktionen vor - auf Druck der USA. Während die zyprischen Banken Zehntausende verdächtige Konten schließen, stellt sich die Insel neu auf: Bedeutende Erdgasvorkommen könnten Zypern ein Wirtschaftswunder bescheren. Auch dabei spielen die USA eine Schlüsselrolle.

Seit dem Untergang der Sowjetunion war Zypern ein beliebter Fluchtort für Schwarzgelder aus den Nachfolgestaaten der UdSSR, vor allem Russland und der Ukraine. Nach inoffiziellen Angaben aus Kreisen der zyprischen Zentralbank bunkerten russische und ukrainische Bürger vor sechs Jahren fast zwölf Milliarden Euro auf der Insel. Inzwischen sind es geschätzt weniger als fünf Milliarden.

Vor allem die USA drängen die Regierung in Nikosia, dubiose Finanztransaktionen russischer Oligarchen auf der Insel zu unterbinden. Zypern gebe beim Thema Geldwäsche und Terrorfinanzierung "Anlass zu besonderer Sorge", stellte das US-State Department schon ...

