Schlechte US-Arbeitsmarktdaten stützen die Spekulationen der Anleger über Zinssenkungen der US-Notenbank - und verhelfen der Wall Street zu leichtem Aufwind.

In der Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung der Notenbank Fed steigen Anleger in die US-Aktienmärkte ein. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Dienstag um bis zu 1,1 Prozent.

Genährt würden diese Spekulationen von den enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag, sagte Analystin Silvia Dall'Angelo vom Vermögensverwalter Hermes. "Wir befinden uns in einer Situation, in der ...

