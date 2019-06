Die Aktie des chinesischen Internet-Konzerns Tencent Holdings Ltd. musste im Mai einen stärkeren Rücksetzer von fast 20 Prozent hinnehmen, doch seit Ende des Monats orientiert sich das Papier wieder nach oben. Zum Auftakt in die neue Woche geht es weiter aufwärts, sodass nun auch die 50-Tagelinie (EMA50) wieder in den Fokus rückt. Sie verläuft derzeit bei 39,74 Euro und bildet damit neben der 40-Euro-Marke eine nicht zu unterschätzende charttechnische Hürde. Auf das Jahr gesehen notiert die Aktie ...

