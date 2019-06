Die Turbulenzen an den Märkten sind auch an der Aktie des Zahlungsdienstleisters PayPal nicht ohne weiteres vorübergegangen. In der zweiten Mai-Hälfte verlor die Aktie mehr als 6 Prozent an Wert und fiel auf 95,98 Euro zurück. Seit Dienstag vergangener Woche orientiert sich das Papier aber wieder nach oben.

An den US-Börsen verabschiedete sich die Aktie am Freitag auf einem neuen Rekordhoch bei 117,35 US-Dollar ins Wochenende. Momentum und relative Stärke suggerieren einen positiven Trendverlauf. ...

