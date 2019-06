Von Drew FitzGerald und Brent Kendall

NEW YORK (Dow Jones)--In den USA gibt es offenbar zunehmenden Gegenwind für die geplante Milliardenfusion von T-Mobile US und Sprint. Eine Gruppe von zehn Generalstaatsanwälten plane eine Klage gegen den Zusammenschluss der Mobilfunkunternehmen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Damit dürfte der Druck auf das Justizministerium steigen.

Die Generalstaatsanwälte planten für 14 Uhr (MESZ: 20 Uhr) eine Pressekonferenz im Bürogebäude von New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James, sagte ein Informant.

Bei T-Mobile US und Sprint war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Reuters hatte zuvor über die anstehende Klage berichtet.

Ende Mai hatte die US-Telekomaufsicht FCC angekündigt, den Deal zu unterstützen, nachdem Sprint und T-Mobile US wichtige Zugeständnisse gemacht haben. Neben der FCC muss aber auch das US-Justizministerium (DOJ) grünes Licht geben. Informanten hatten vor drei Wochen gesagt, dass das DOJ auch nach den Zugeständnissen skeptisch sei.

T-Mobile US und Sprint wollen in einem mehr als 26 Milliarden US-Dollar schweren reinen Aktientauschgeschäft zu den Platzhirschen Verizon und AT&T aufschließen. Die beiden kleineren Unternehmen haben schon mehr als einmal versucht, einen Deal abzuschließen, was aber oft am Widerstand des Justizministerium scheiterte. 2011 hatte die US-Regierung die Übernahme von T-Mobile durch AT&T mit der Begründung blockiert, dass die Konzentration auf dem Markt zu groß sei.

