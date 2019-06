"Internet of Big Things"-Lösung von Traxens wird in Indonesien, dem größten Inselstaat der Welt, für Kühlcontainer mit kontrollierter Atmosphäre eingesetzt

Traxens, ein Anbieter hochwertiger Daten und Dienstleistungen für die Supply-Chain-Industrie, gab heute bekannt, dass es die intelligenten Kühlcontainer eines führenden indonesischen NVOCC-Unternehmens, PT TKSolusindo, mit seiner patentierten Traxens-Lösung ausgestattet hat.

PT TKSolusindo ist ein bedeutender Non-Vessel Operating Common Carrier (NVOCC) in Indonesien, einem Land mit 17.000 Inseln, in dem der inländische Containerhandel für das tägliche Leben der Einwohner unerlässlich ist. Die Container, die von den Fabriken Taicang und Qingdao von China International Marine Containers (CIMC) geliefert wurden, wurden in nur wenigen Tagen mit den intelligenten Lösungen von Traxens ausgestattet. Diese bringen PT TKSolusindo und seinen Kunden nun volle Transparenz über die beförderte Ladung in den Containern mit kontrollierter Atmosphäre während aller logistischen Etappen des Transports.

Die Lösung von Traxens geht die wichtigsten Herausforderungen in der Logistikbranche an, mit denen sowohl Transportmittelbesitzer (Asset Owner) als auch Frachtbesitzer(Cargo Owner) konfrontiert sind. Mit Hilfe der Telematik können Asset Owner die Kosten kontrollieren und Geschäftsprobleme agiler lösen, während CargoOwner ihren Container leicht im Auge behalten können, was zu verbesserten Geschäftsprozessen und Entscheidungsmöglichkeiten führt. Reduzierte Betriebskosten, verbesserte Lieferketteneffizienz, erhöhte Sicherheit und die Möglichkeit, das Angebot für Kunden zu erweitern, gehören zu den Hauptvorteilen der intelligenten Lösungen von Traxens. Das gesamte Logistik-Ökosystem, einschließlich Häfen, Spediteuren, Versicherungen und Finanzinstituten, kann ebenfalls von den wertschöpfenden Daten profitieren, die durch die Spitzentechnologie von Traxens gesammelt werden.

Traxens bietet eine umfassende Lösung für die Kühlcontainerindustrie, bestehend aus Reefer Fleet Management und Reefer Door-to-Door Monitoring - cloudbasierten Anwendungen, die über den Traxens-Hub laufen, der Daten von den Traxens-Box-Geräten sammelt, die auf Containern installiert sind.

"Die neuartige Technologie von Traxens ist eine großartige Ergänzung zu den Dienstleistungen, die wir unseren Kunden anbieten, die stets über den Verbleib und die Bedingungen ihrer Ladung informiert sein möchten", sagt Glenn Manoppo von PT TKSolusindo. "Die angemessenen und wettbewerbsfähigen Preise von Traxens waren wichtig für unsere Entscheidung bei der Auswahl des richtigen Partners für die digitale Transformation unseres Unternehmens."

"Wir freuen uns sehr, dass PT TKSolusindo sich für unsere Kühlcontainer-Trackingtechnologie entschiedene hat, und wir sind überzeugt, dass unsere Lösung das Unternehmen bei der digitalen Transformation seines Logistikgeschäfts unterstützen wird", sagte Jacques Delort, Geschäftsführer von Traxens. "Wir freuen uns auf weitere Kooperationen in Asien, einer Region, in der die nationale und internationale Logistik entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg ist."

Traxens zählt wichtige BCOs zu seinen Kunden und arbeitet auch mit den wichtigsten Reedereien zusammen, um maßgeschneiderte Tracking-Daten für Container bereitzustellen.

Über PT Trans Kontainer Solusindo (TKSolusindo)

PT TKSolusindo ist eine Tochtergesellschaft eines Anbieters von Lösungen für integrierte Kühlketten von PT, der Kiat Ananda Group, und ist der erste Anbieter integrierter Dienstleistungen für Kühlgüter in Indonesien.

PT TKSolusindo ist spezialisiert auf den innerstaatlichen interinsularen Transport mit Kühlcontainern, um die verschiedenen Gebiete Indonesiens zu erreichen und die Waren seiner Kunden zu verteilen. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und ist heute das größte NVOCC in Indonesien mit Großkunden, darunter internationale Marken wie Unilever, Pizza Hut, Starbucks, Yakult Probiotic, Kentucky Fried Chicken, Greenfield Diary, etc. und lokalen Marken wie Hypermart Retail, Hero Retail, Transmart Retail, Charoen Pokphand Indonesia etc. PT TKSolusindo managt über 500 Flotten, Generatoren und Lkw.

PT TKSolusindo wird seine internationales Loggistikangebot ausbauen, um das Handelsgeschäft des Konzerns in Zukunft zu unterstützen.

ÜBER TRAXENS

Traxens generiert, sammelt, konsolidiert, erweitert und transformiert Logistikasset-Daten zu aussagekräftigen Informationen für seine Kunden in der Schifffahrts-, Bahn- und Lieferkettenindustrie.

Die bahnbrechende Internet-of-Big-Things-Technologie des Unternehmens liefert umfassende Echtzeitinformationen für die Verwaltung von Logistikobjekten an jedem Ort der Welt. Die Lösungen von Traxens transformieren multimodale Lieferketten zu digitalen Lieferketten und ermöglichen es Kunden, Kosten zu senken, Investitionen zu optimieren, Umweltauflagen einzuhalten und ihren Kunden Premium-Services anzubieten. Die IoT-Lösung von Traxens wurde 2019 mit dem Frost Sullivan's Technology Leadership Award ausgezeichnet.

