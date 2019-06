MATRIXX Software, ein innovatives, leistungsstarkes Unternehmen, das sich der Transformation des weltweiten Handels verpflichtet hat, gab heute bekannt, dass Roshan, der führende Anbieter von Telekommunikationsdiensten in Afghanistan, sich für die Transformation seiner operativen Tätigkeiten und die Steigerung seiner Umsätze für MATRIXX Digital Commerce entschieden hat.

Roshan CEO Karim Khoja and MATRIXX Software CEO Dave Labuda shake hands following the signing ceremony of their new partnership. (Photo: Business Wire)

Roshan arbeitet gemeinsam mit MATRIXX Software an Veränderungen der Art und Weise, wie die sechs Millionen Kunden des Unternehmens Telekommunikationsdienste nutzen. Dazu werden digitale Inhalte in Echtzeit und Personalisierung für alle Telefonie- und Datendienste sowie digitale Dienste eingeführt.

MATRIXX kann auf eine weltweite Präsenz und Kunden in ganz Europa, dem Nahen und Mittleren Osten, in Asien und Nordamerika verweisen. Roshan hat sich für MATRIXX entschieden, weil das Unternehmen als einziger Anbieter eine einheitliche Plattform bietet, die die Umsätze aus herkömmlichen Prepaid-Telefonie- und -Messagingdiensten schützt und steigert und gleichzeitig die Tools bereitstellt, die Smartphonenutzer interessieren und Datennutzung erhöhen. Während die digitale Revolution auf neuen Märkten Einzug hält, benötigen mobile Betreiber kosteneffektive, skalierbare Lösungen, die ihre bisherigen operativen Portfolios aufwerten und den Weg für Smartphones und Umsätze aus digitalen Diensten bereiten.

Bei einer Unterzeichnungszeremonie in Dubai, VAE, sagte Karim Khoja, CEO von Roshan: "Seit der Gründung unseres Unternehmens haben wir bei Roshan immer die Implementierung neuer Technologien und Anwendungen begrüßt, um unseren Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Diese Partnerschaft mit MATRIXX Software zeigt, dass das digitale Erlebnis in Afghanistan schnell zur Realität wird."

"Die Kommunikationsinfrastruktur in Afghanistan hat sich in den letzten 16 Jahren stark weiterentwickelt. Roshan hat hierbei eine bedeutende Rolle gespielt und wird das auch weiterhin tun", so Dave Labuda, Mitgründer und CEO von MATRIXX Software. "Es ist ganz natürlich, dass Roshan den Weg für eine neue Ära der digitalen Konnektivität bereitet. Wir sind stolz, dass wir dazu beitragen können, dass Roshan die Zukunft der Kundenerfahrung und der Serviceinnovationen eröffnet, die das Unternehmen seinen Kunden liefern will."

Die mehrfach patentierte und preisgekrönte MATRIXX Digital Commerce-Plattform wurde komplett neu entwickelt und ermöglicht eine digitale Neuerfindung der Business Support Systems (BSS) von Telekommunikationsgesellschaften. Sie vereint traditionell getrennte Netzwerk- und IT-Funktionen innerhalb einer einzigen Plattform einschließlich Produktdesign und Lebenszyklusmanagement, Kundenbindung, Servicebereitstellung und Monetarisierung. Die MATRIXX Digital Commerce-Plattform wurde für den digitalen Bereich entwickelt und bietet Betreibern die Beweglichkeit und Skalierbarkeit, die erforderlich ist, um jetzt und in der Zukunft im Wettbewerb zu bestehen und erfolgreich zu sein.

Roshan hat seine solide Netzwerkinfrastruktur und -technologie schon immer auf wegweisende Art und Weise eingesetzt, um die Regierung und die Bevölkerung Afghanistans zu unterstützen. Dazu gehört der Start des ersten mobilen Gelddienstes in Afghanistan überhaupt, M-Paisa, der zur Erhöhung der finanziellen Transparenz und der finanziellen Inklusion beigetragen hat. Roshan hat zudem im Jahr 2007 das erste Telemedizinprogramm in Afghanistan ins Leben gerufen. Dabei werden Krankenhäuser in den Provinzen Badakhshan, Bamiyan und Kandahar mit dem französischen medizinischen Institut für Kinder und Mütter (French Medical Institute for Children and Mothers, FMIC) vernetzt, einer der modernsten Kliniken des Landes. Seit dem Start des Programms konnten fast 30.000 Patienten in Afghanistan über diese Telemedizinverbindung behandelt werden.

Über Roshan

Roshan (Telecom Development Company Afghanistan Ltd) ist mit sechs Millionen aktiven Abonnenten und einem Netzwerk, das sich über 287 Bezirke und Städte in allen 34 Provinzen des Landes erstreckt, Afghanistans führender Anbieter für medienübergreifende Kommunikation.

Roshan ist eine wirkliche afghanische Erfolgsgeschichte. Das Unternehmen fungiert als Katalysator für Wirtschaftswachstum und trägt aktiv zur langfristigen Entwicklung des Landes bei. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2003 hat Roshan etwa 750 Millionen US-Dollar in Afghanistan investiert. Roshan ist mit etwa fünf Prozent der gesamten Inlandsumsätze der afghanischen Regierung der größte private Investor und Steuerzahler. Roshan beschäftigt etwa 900 Menschen direkt, davon 20 Prozent Frauen, und bietet mehr als 35.000 Menschen indirekte Arbeitsplätze. Roshan fühlt sich ganz dem Wiederaufbau und der Entwicklung Afghanistans verpflichtet.

Der Aga Khan Fonds für wirtschaftliche Entwicklung (Aga Khan Fund for Economic Development, AKFED) ist ein Teil des Aga Khan Entwicklungsnetzwerks (Aga Khan Development Network, AKDN) und einer der Hauptanteilseigner von Roshan. Er fördert private Initiativen und baut wirtschaftlich gesunde Unternehmen in Entwicklungsländern auf. Roshan gehört außerdem teilweise Monaco Telecom International (MTI) und Telia und bringt damit internationale Expertise ins Land. Das Unternehmen fühlt sich den höchsten Standards der Netzwerkqualität und -abdeckung für die Menschen Afghanistans verpflichtet.

Mehr über Roshan erfahren Sie auf www.roshan.af oder http://www.facebook.com/RoshanConnects. Sie können uns auch unter @roshanconnects auf Twitter folgen.

Über MATRIXX Software

MATRIXX Software liefert cloudnative Lösungen der nächsten Generation für den digitalen Handel, die für Transformationen der Arbeitsweise von Unternehmen sorgen. MATRIXX betreut viele der größten Telekommunikationsgesellschaften, IoT-Akteure und aufstrebenden Anbieter digitaler Services der Welt und verpflichtet sich zur Bereitstellung einer modernen Handelsplattform, die sich leicht für die Unterstützung globaler Marktplätze und verbrauchsorientierter Dienste skalieren lässt. Mit seinem unermüdlichen Engagement für hervorragende Qualität bei Produkten und Kundenerfolg schafft MATRIXX die Grundlage für Firmen, die sich selbst neu erfinden und im digitalen Bereich Führungsrollen einnehmen wollen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

