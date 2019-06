Von Allison Prang

FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Mischkonzern 3M hat seine Aktivitäten in Venezuela eingestellt. Hintergrund ist, dass politische und soziale Unruhen die Nachfrage und die Zukunftsaussichten des Unternehmens im Land belasten. 3M habe ihre venezolanische Tochtergesellschaft zum 31. Mai entkonsolidiert und die Mitarbeiter darüber informiert, dass die lokalen Aktivitäten für die absehbare Zukunft ausgesetzt werden, sagte das Unternehmen in einer am Dienstag eingereichten Mitteilung an die Behörden. 3M teilte mit, dass sie etwa 160 Millionen US-Dollar an Sachkosten vor Steuern für das laufende Quartal aufgrund der Entkonsolidierung verzeichnen wird. Diese Belastung - die nach Angaben des Unternehmens hauptsächlich aus Verlusten aus der Währungsumrechnung stammt - beläuft sich auf 27 Cent pro Aktie. Diese Buchhaltungskosten werden nicht in den Kennzahlen bereinigtes Ergebnis und Ergebnis je Aktie enthalten sein, sagte das Unternehmen.

