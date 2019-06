Vom Mittwoch, dem 5., bis Freitag, dem 7. Juni, fand die 6. London Produce Show (O&G-Messe) in dem Grosvenor House Hotel, in London, Großbritannien (GB), statt. Ein Dutzend Unternehmen präsentierten sich an einem gemeinsamen Stand, der von der Holland Fresh Group und mit Unterstützung von der Niederländischen Botschaft in GB organisiert wurde. LPS 2019 Foto ©...

Den vollständigen Artikel lesen ...