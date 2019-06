Konfrontiert mit harten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen berichtete ZIM, weiter Rekordverbesserungen erreicht und auch neue Dienste für seine Kunden eingeführt zu haben. In dem ersten Quartal (Q1) beliefen sich die Gesamteinnahmen auf 796,2 Millionen USD, ein Anstieg von 6,0% gegenüber den 751,4 Millionen USD in dem Q1 2018. Foto © ZIM Integrated Shipping Services Ltd In...

