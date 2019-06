Nach den neuesten Ankündigungen des US-amerikanischen Notenbankchefs Jerome Powell dürfte es mit den angedachten Zinserhöhungsschritten in den USA nun schon wieder vorbei sein. Diese Tatsache schafft nun jedoch neue Chancen für Investoren.Ein niedriges Zinsniveau treibt nicht nur die Aktienkurse an der Börse und die Immobilienpreise in den Innenstädten, sondern befeuert auch die Kurse von langfristigen Anleihen. Denn sobald das allgemeine Zinsniveau fällt, rücken Anleihen, welche über einen ...

