Der Dax wird am Mittwoch zum Handelsstart etwas schwächer erwartet. Spannend wird es am Nachmittag, wenn die US-Inflationszahlen bekanntgegeben werden.

Nach der starken Vorwoche hat der Dax am Dienstag seinen positiven Trend fortgesetzt: Am Nachmittag stieg der deutsche Leitindex auf bis zu 12.228 Punkte. Zum Handelsschluss gab das Frankfurter Börsenbarometer jedoch seine Tagesgewinne teilweise wieder ab und schloss unter der Marke von 12.200 Punkten, 0,9 Prozent im Plus bei 12.155 Zählern. Am Mittwoch notiert der Dax vor dem Handelsstart auf außerbörslichen Handelsplattformen leicht im Minus.

Beschäftigen werden die Anleger am Mittwoch mehrere Hauptversammlungen: Unter anderem Pro Sieben Sat 1, Renault, Delivery Hero und Hapag Lloyd stehen ihren Aktionären Rede und Antwort.

Spannend wird es zudem am Nachmittag, wenn in den USA die Inflationszahlen bekanntgegeben werden - für die Geldpolitik der US-Notenbank spielen diese eine entscheidende Rolle. Ein Überblick, was am Mittwoch sonst noch wichtig wird.

1 - Vorgabe aus den USA

Die jüngste Siegesserie für den Dow Jones Industrial ist am Dienstag gerissen - wenn auch nur knapp. Der US-Leitindex beendete den Tag mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 26.049 Punkten. Davor hatte das Barometer sechs Handelstage in Folge im Plus geschlossen. Der breiter gefasste S&P 500 trat bei 2885 Zählern praktisch auf der Stelle. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verharrte bei 7822 Zählern.

Am Markt scheint der Optimismus nach der einstweiligen Einigung zwischen den USA und Mexiko im Zollstreit nun wieder etwas zu schwinden, auch weil US-Präsident Donald Trump im Handelskonflikt mit China erneut drohte.

2 - Handel in Asien

Die Tokioter Börse hat sich am Mittwoch kaum bewegt. Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg bis zum späten Vormittag um 0,1 Prozent auf 21.223 Punkte. Der breiter gefasste Topix verlor dagegen 0,1 Prozent auf 1560 Zähler. US-Präsident Donald Trump habe den japanischen Aktienmarkt mit Äußerungen zu den Handelskonflikten der USA verunsichert, sagten Marktteilnehmer.

3 - Inflationszahlen in den USA

Nach einer Serie enttäuschender Konjunkturdaten und angesichts der Risiken für die Konjunktur durch den Zollstreit zwischen den USA und China rechnen Anleger bis zum Jahresende mit mehreren Zinssenkungen der US-Notenbank Fed. Vor diesem Hintergrund warten Investoren gespannt auf die US-Verbraucherpreise, die an diesem Mittwoch bekanntgegeben werden. Die Inflationszahlen spielen für die Geldpolitik der Fed stets eine entscheidende Rolle. "Die anstehenden US-Konjunkturdaten sollten belegen, dass der Aufschwung ...

