Der Konkurrenzkampf der Jobvermittler nimmt weiter zu. Mit einer Niederlassung in Hamburg will das amerikanische Portal Glassdoor jetzt seine Macht ausbauen - und den Druck auf Konkurrenten wie Kununu erhöhen.

Erst jüngst hat sich der Fachkräftemangel in der IT noch einmal zugespitzt: Laut Branchenverband Bitkom sind derzeit 82.000 Stellen für Informatiker in der deutschen Wirtschaft unbesetzt - die Zahl stiegt binnen eines Jahres um knapp 50 Prozent. Das ermöglicht nicht nur ITlern und Programmieren immer höhere Gehälter, sondern treibt auch das Geschäft der Jobvermittler an.

Am Mittwoch eröffnet das amerikanische Portal für Arbeitgeber-Bewertungen Glassdoor in Hamburg seine deutsche Niederlassung. Zunächst wird dort ein fünfköpfiges Team arbeiten, das Bestandskunden auf der Unternehmensseite betreuen und das Geschäft mit Recruiting-Lösungen weiter ausbauen soll. Das Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco startete im Jahr 2008 und ist in den USA laut eigenen Angaben inzwischen die zweitgrößte Jobbörse.

Weltweit nutzen mehr als 67 Millionen Berufstätige monatlich die Glassdoor-Plattform, um nach Jobs zu suchen und sich über potenzielle Arbeitgeber zu informieren. Den Kern des Dienstes bilden weltweit mehr als 49 Millionen Arbeitgeberbewertungen und Erfahrungsberichte über fast eine Million Unternehmen. Der auf den deutschsprachigen Raum fokussierte Rivale Kununu kommt im Vergleich dazu auf 4,3 Millionen Insider-Informationen von über 900.000 Arbeitgebern in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Auf Glassdoor finden Job-Interessierte diverse Hintergrundinformationen zu potenziellen Arbeitgebern - angefangen beim Unternehmensklima über Kantinen und sonstige Zusatzleistungen ...

