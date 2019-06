Zürich (awp) - Beim Technologiekonzern ABB kommt es zu einem Wechsel an der Spitze des wichtigen Marktes USA. Maryrose Sylvester wird neue Chefin für diesen Markt in der Position eines Country Managing Director (CMD). Der bisherige Chef USA, Greg Scheu, geht in Pension. Er wird aber für einen reibungslosen Übergang noch ...

