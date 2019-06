In der modernen Fertigung sind die Produktlebenszyklen kurz und die Verbraucher verlangen maßgeschneiderte Lösungen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Hersteller in der Lage sein, Produkte in Losgröße 1 ebenso einfach und kostengünstig herzustellen wie in der Massenfertigung. Produktionsstandorte müssen also so flexibel sein, dass Fertigungslinien kurzfristig verändert oder nachgerüstet werden können. Hersteller wie Omron konzentrieren sich in diesem Zusammenhang auf die Fähigkeit von Robotern und Maschinen, nahtlos zu interagieren. Die problemlose Veränderung von Fertigungsabläufen hilft, wechselnde Losgrößen zu ermöglichen. Außerdem müssen Mitarbeiter keine sich wiederholenden, oft sehr anstrengenden Aufgaben ausführen. Einfache Aufgaben wie der Transport von Materialien können interaktiven Maschinen überlassen werden, die die Bewegungen der Mitarbeiter erkennen und so sicher agieren.

Fünf Fragen, fünf Antworten

Bei der Auswahl einer derartigen Technologie sollten sich Unternehmen fünf Fragen stellen:

1. Lässt sich der Roboter schnell installieren und anpassen? In den schnelllebigen Märkten von heute sind Installationskosten für Förderbänder zu hoch. Außerdem können sie nur schwer oder gar nicht angepasst werden. Die neuere Alternative der fahrerlosen Transportsysteme (FTS) muss wiederum einen bestimmten Pfad einhalten, der entweder durch die Verlegung von Magneten oder Leitungen auf dem Boden oder durch reflektierende Baken an den Wänden definiert wird. Die neuesten mobilen Roboter oder autonome intelligente Fahrzeuge (Autonomous ...

