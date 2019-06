FRANKFURT (Dow Jones)--Die Beteiligungsgesellschaft KKR hat wie erwartet ihr Übernahmeangebot für den Medienkonzern Axel Springer vorgelegt und offeriert 63 Euro je Aktie. Über eine Holding bietet der Investor den Betrag in bar. Mit Springer-CEO Mathias Döpfner und Großaktionärin Friede Springer sei eine Investorenvereinbarung für die künftige Zusammenarbeit abgeschlossen worden. Sofern die Offerte Erfolg hat, werden KKR, Döpfner und Springer den Medienkonzern künftig kontrollieren.

Die nun gebotenen 63 Euro je Aktie entsprechen einem Aufschlag von gut 12 Prozent auf den Schlusskurs vom Dienstag (56,00 Euro). Die Axel Springer SE wird damit insgesamt mit knapp 3,6 Milliarden Euro bewertet. "Der Investor stellt für Axel Springer einen starken strategischen und finanziellen Partner dar", so Springer. "KKR unterstützt die Strategie von Axel Springer, die vorsieht, in weitere Wachstumsprojekte zur langfristigen Wertgenerierung zu investieren."

Der Medienkonzern hatte Ende Mai über Verhandlungen des Vorstands mit KKR sowie Friede Springer über eine mögliche strategische Beteiligung des Investors informiert. Die Verlegerwitwe und Döpfner wollten ihre Anteile nicht abgeben.

Die in New York ansässige Private-Equity-Gesellschaft hat Erfahrung mit Investitionen in deutsche Medien. KKR war von 2007 bis 2014 an Prosiebensat1 beteiligt und hatte 2009 zusammen mit Bertelsmann den Musikrechtevermarkter BMG als Joint Venture gegründet, bei dem KKR 2013 ausgestiegen war.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2019 01:43 ET (05:43 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.