Insgesamt beherrschte zwischen Sommer letzten Jahres und Anfang Juni 2019 eine grobe Handelsspanne zwischen 4,2735 und 4,3420 PLN das Chartbild des Währungspaares EUR/PLN. Diese Range wurde allerdings mit einem deutlichen Kursrutsch unter 4,2735 PLN vor wenigen Handelstagen aufgelöst, es folgten Rücksetzer bis an die Jahrestiefs um 4,2587 PLN. Bis dahin hielten tendenziell Käufer noch die besseren Karten in der Hand, der Ausstieg aus dieser Handelsspanne könnte für die nächsten Wochen und Monate jedoch signifikante Veränderungen mit sich bringen. Denn eine eindeutige Erholungsbewegung auf der Oberseite kommt bislang nur sehr schleppend voran, es drohen frische Jahrestiefs und damit einhergehend Verluste auf mittelfristiger Ebene. Ein Wermutstropfen bleibt Investoren jedoch, es lässt sich auch an einem Kursabstieg des Paares partizipieren.

Solange sich das Paar EUR/PLN zwischen 4,2587 und grob 4,2735 PLN auffällt, ist das Handelsgeschehen zunächst als neutral ...

