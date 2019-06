Am Dienstagabend war es noch nicht offiziell bestätigt, aber laut "Handelsblatt" hat auch die ING jetzt ihr Interesse an einer Übernahme der Commerzbank verloren. Damit geht nach der UniCredit und BNP Paribas die dritte Bank von der Fahne - in wenigen Wochen. Aber je öfter die Braut Commerzbank im Regen stehen gelassen wird, desto unwahrscheinlicher wird es, dass sich eine solche Lösung kurzfristig ergibt.

