The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1077588017 OP YRITYSPANKKI 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1077629225 TURK.VAKIFLAR BK.14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1241053666 EUROPCAR MOB.G.15/22 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1433314231 BUENOS AIR. 16/19 REGS BD02 BON USD N

CA 8D4A XFRA USM28368AA21 DOLPHIN ENERGY 09/19 BD03 BON USD N