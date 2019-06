The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA11070ZDK71 BRIT. COL.PROV.2019 BD00 BON CAD N

CA XFRA CA13509PEG42 CDA HSG TRUST 14/19 BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0197368654 PFBK SCHW.HYP. 12-19 575 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0244692528 OC OERLIKON CORP. 14-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0325429196 NIBC BANK 16/19 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A11QED4 BERLIN, LAND LSA14/19A430 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A11QGT5 HSH FIN.FDS. IS 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1ELV25 DZ HYP IS.R.188 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2LQ3C0 PANTERA MIKRO HAM.1 17/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DXA1MJ0 KOFIBA OP.E.1592 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3R77 LB.HESS.THR.CARRARA06P/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2AKV6 UC-HVB IS1827 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0ECD5 LBBW IS.10/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW47P3 LBBW IS.R.5642 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB8598 NORDLB 3 PH.BD. 72/16 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0011521277 AIR LIQUIDE FIN.13-19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US00440EAM93 CHUBB INA HLDGS 2019 BD00 BON USD N

CA PHLB XFRA US718286BE62 PHILIPPINES 09/19 BD00 BON USD N

CA XFRA US912828R853 US TREASURY 2019 BD00 BON USD N

CA XFRA USU71000AJ94 PENSKE TR./PTL F.C. 14/19 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000A12UFS9 IKB DT.IND.BK. 15/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A12UFU5 IKB DT.IND.BK.MTN 15/19DL BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HLB2LG5 LB.HESS.THR. IHS 17/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3CL2 LB.HESS.THR.CARRARA06F/16 BD01 BON EUR N