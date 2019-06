Die Gemeinschaftswährung legt am Mittwoch erneut zu. Marktbeobachter sprechen von einer Dollar-Schwäche, die dem Euro im Gegenzug Auftrieb verleiht.

Der Euro hat am Mittwoch an die Kursgewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft und weiter leicht zugelegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1334 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs ...

