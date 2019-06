Um beispielsweise schwerkraft-belastete Vertikalachsen abzusichern bietet Mayr Antriebstechnik- Sicherheitsbremsen der Baureihe Roba-linearstop in elektromagnetischer Ausführung an. Diese fluidfreien Linear- beziehungsweise Stangenbremsen zielen auf Anwendungen, bei denen keine Kompressoren beziehungsweise Aggregate für Druckluft oder Ölhydraulik zur Verfügung stehen oder unerwünscht sind - wie zum Beispiel in der Medizintechnik, der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie, wo hohe Hygienestandards gefordert werden. Für die Überwachung dieser Sicherheitsbremsen in kleinen Baugrößen darf jetzt auch das intelligente Überwachungsmodul Roba-brake-checker eingesetzt werden. Ermöglicht wird dies durch die neue Ausführung dieses Moduls mit einer feineren Messwert-Auswertung. Dadurch lassen sich auch kleine Bremsengrößen wie die Roba-linearstop-Bremsen ab einem Bremsmoment von 0,7 Nm versorgen und überwachen.

Bremsenüberwachung ohne zusätzliche Sensorik

Das Modul Roba-brake-checker erkennt die Bewegung der Ankerscheibe durch die Analyse von Strom und Spannung und weiß zu jedem Zeitpunkt, in welchem Zustand sich die Bremse befindet. Es überwacht neben Schaltzustand, Temperatur und Verschleiß auch auf ...

