FRANKFURT (Dow Jones)--Neuer CEO von Reckitt Benckiser wird der Pepsi-Manager Laxman Narasimhan. Narasimhan soll zum 1. September Nachfolger des langjährigen Konzernchefs Rakesh Kapoor werden, der im Januar angekündigt hatte, zum Jahresende in den Ruhestand gehen zu wollen. Der britische Konsumgüterhersteller berief Narasimhan bereits zum 16. Juli als Executive Director in den Verwaltungsrat, wie es in einer Unternehmensmitteilung heißt. Künftig soll er nicht nur Konzern-CEO sein, sondern zugleich auch die Gesundheits-Sparte führen.

Narasimhan gehört bei Pepsi seit vier Jahren der Konzernführung an und ist als Global Chief Commercial Officer für die langfristige Wachstumsstrategie des Limonadenherstellers verantwortlich. Vor seiner Zeit bei Pepsi war er zwei Jahrzehnte für die Unternehmensberatung McKinsey tätig.

June 12, 2019 02:39 ET (06:39 GMT)

