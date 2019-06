IRW-PRESS: Chinook Tyee Industry Ltd.: Chinook schließt Privatplatzierung in Höhe von 1,5 Mio. CAD erfolgreich ab

Chinook-Insider sind die größten Investoren der Serie A-Finanzierung, während ihre deutsche Tochtergesellschaft in die europäische Branche für medizinisches Cannabis expandiert

Berlin (Deutschland), den 12. Juni 2019 - Chinook Tyee Industry Limited (TSX-V: XCX, Frankfurt: C4T, ISIN: CA16961T2083) (Chinook) hat seine Platzierung (die Privatplatzierung) von 10.000.000 Stammaktien zu einem Zeichnungspreis von 0,15 CAD pro Stammaktie (die Stammaktie) abgeschlossen und dabei 1.500.000 CAD eingeworben, die Chinook zu Betriebskapitalzwecken zu verwenden beabsichtigt. Sämtliche im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist bis 13. Oktober 2019.

Unsere Serie A-Finanzierung war deutlich überzeichnet und wir danken den Investoren in Deutschland und Kanada für ihre Unterstützung, sagte Alex Blodgett, CEO von Chinook. Die Insider von Chinook haben den höchstzulässigen Betrag investiert und freuen sich auf die Entwicklungen der nächsten Monate.

Chinook zahlte eine Vermittlungsprovision in Höhe von 16.189,25 CAD und gab 107.928 Vermittler-Optionsscheine (die Vermittler-Optionsscheine) an PI Financial Corp. aus. Die General Research GmbH erhielt eine Vermittlungsprovision in Höhe von 19.845,00 CAD und 132.300 Vermittler-Optionsscheine. Jeder Vermittler-Optionsschein berechtigt seinen Besitzer, innerhalb von sechs Monaten ab dem Emissionsdatum eine weitere Stammaktie zu einem Preis von 0,15 CAD zu erwerben.

Die Privatplatzierung stellt eine Transaktion mit einer nahestehenden Partei gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Securityholders in Special Transactions (MI 61-101) dar, da Insider von Chinook insgesamt 2.536.842 Stammaktien (Bruttoeinnahmen von 380.526 CAD) gezeichnet haben. Chinook stützt sich auf die in den Abschnitten (Sections) 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 vorgesehenen Ausnahmen von den formalen Bewertungs- und Genehmigungspflichten der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101, da der marktgerechte Wert der Beteiligung von Insidern an der Privatplatzierung gemäß den Bestimmungen von MI 61-101 25 Prozent der Marktkapitalisierung von Chinook nicht übersteigt. Chinook hat mindestens 21 Tage vor dem Abschluss der Privatplatzierung keinen Bericht über wesentliche Änderung hinsichtlich der Transaktion mit einer nahestehenden Partei eingereicht, da die Details der Beteiligung der nahestehenden Parteien von Chinook erst kurz vor dem Abschluss der Privatplatzierung festgelegt wurden.

Über Chinook Tyee Industry Limited

Chinook ist ein Investmentunternehmen unter deutscher Führung mit zwei europäischen Tochtergesellschaften, AMP Alternative Medical Products GmbH (AMP Deutschland) und Mercury Partners & Company plc.

Geschäftsschwerpunkt von AMP Deutschland ist der Import von Cannabis in pharmazeutischer Qualität (EU-GMP) nach Deutschland, welches von in Kanada lizenzierten Cannabisproduzenten hergestellt wird. AMP Deutschland wird gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern EU-GMP-Audits durchführen und bietet Dienstleistungen im Hinblick auf die Logistik, den Transport, den Import sowie alle sonstigen Aufgaben in Verbindung mit der Einfuhr von medizinischem Cannabis nach Deutschland an. Mercury Partners & Company plc ist eine in Malta ansässige Investmentgesellschaft.

Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte die Webseite www.amp-eu.com.

Kontakt:

Herr Alex Blodgett, CEO und Director

Tel.: +236-833-1602

Kanada: investor@amp-eu.com

Deutschland: investor@amp-eu.de

Social media links: Twitter, Reddit, LinkedIN

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit und das wirtschaftliche Umfeld des Unternehmens basieren. Dazu zählen auch Aussagen über den Abschluss des Angebots, den Zeitpunkt des Abschlusses und die erwartete Verwendung des Erlöses aus dem Angebot. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die schwierig zu steuern oder vorherzusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich daher erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, und die Leser sollten sich daher nicht bedenkenlos auf solche Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese öffentlich durch Einbindung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Umstände zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Quelle: Chinook Tyee Industry Limited

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47034

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47034&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA16961 T2083

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA16961T2083

AXC0076 2019-06-12/09:14