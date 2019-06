Der DAX dürfte also mit einem Gap up in den Handel starten. Über 12.130 Punkten ist mit einem weiteren Hochlauf bis 12.450/12.500 Punkte zu rechnen. Unter 12.130 Punkten dürfte der DAX wieder bis 11.950 Punkte fallen.

Der DAX befindet sich im oberen Bereich des fallenden Trendkanals im Tageschart und steht damit vor einem wichtigen Widerstand. Zudem ist nach unten noch das Gap um 11.530 Punkte offen. Die Erholung steht also auf wackeligen Beinen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Short-Modus.

DAX bei 12.050 Punkten, vorbörslich bei 12.130 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 12.000, 11.950 und 11.800 Punkten, nach oben bei und 12.130 und 12.200 Punkten.

Im großen Bild im Monatschart Fibonacci-Fächer und Trendkanal beachten!

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang April bis Ende Juli.

Gebert-Börsenindikator (Juni)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Mai: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Monatschart: ...

