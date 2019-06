BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen setzen ihren Höhenflug in den Umfragen fort und sind laut einer neuen Erhebung stärkste Kraft. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die Partei auf 26,5 Prozent und damit eineinhalb Punkte mehr als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Dies ist den Angaben zufolge der höchste in dieser Umfrage jemals für sie gemessene Wert.

CDU/CSU verlieren im Vergleich zur Vorwoche zwei Prozentpunkte auf 24 Prozent, die SPD gibt einen Punkt auf 13 Prozent ab und die Linke einen halben Punkt auf 7,5 Prozent, während die FDP einen Punkt auf 9 Prozent und die AfD einen halben Punkt auf 13,5 Prozent gewinnt. Neben einer grün-schwarzen Koalition - unter Führung der Grünen - die auf 50,5 Prozent kommt, gibt es laut der Umfrage mit 47 Prozent auch eine parlamentarische Mehrheit für ein grün-rot-rotes Bündnis.

"Die Grünen stehen aktuell in der Sonntagsfrage und auch beim Potenzial am besten da", betonte Insa-Chef Hermann Binkert. "Nach Bundestagswahlen könnten sie den Kanzler stellen. Ohne und gegen die Grünen kann nicht regiert werden." Die Stärke der Grünen mache auch linke Mehrheiten wieder möglich. Für die Erhebung wurden vom 8. bis zum 10. Juni insgesamt 2.074 Personen befragt.

