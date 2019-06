Das Strabag -Wohnbauprojekt "Über den Linden" wird für die nächsten Wochen in den Abendstunden zum weithin sichtbaren Bauvorhaben. Dafür sorgt eine Lichtinstallation - zu sehen vom Riesenrad bis zum Kahlenberg.Verantwortlich dafür ist das Künstlerkollektiv Another Word For - bestehend aus Clemens Wolf und den Medienkünstlern Clemens Gürtler und Christoph Schmid (lichterloh) - die in Zusammenarbeit mit Strabag Real Estate für ein Lichtspiel sorgen werden.Die Installation besteht aus programmierten Spezial-Scheinwerfern, die nach Einbruch der Dunkelheit das in Bau befindliche Objekt mit bewegten Lichtspots beleuchten. Je nach Fortdauer der Bautätigkeit werden sich unterschiedliche Lichtkegel ergeben. Die ...

