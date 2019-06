Das börsenotierte Biotech-Unternehmen Valneva SE wird am Dienstag, den 9. Juli 2019, in New York City von 8:30 Uhr bis 11:00 Uhr EDT (14:30 Uhr bis 16:00 MESZ) einen Investorentag für Forschung und Entwicklung (F&E) veranstalten. Mitglieder des Valneva-Vorstands, darunter Thomas Lingelbach (Chief Executive Officer) und Wolfgang Bender (Chief Medical Officer), werden über die beiden führenden klinischen Entwicklungsprogramme VLA15 (Lyme Borreliose) und VLA1553 (Chikungunya) berichten. Valnevas Impfstoffkandidat VLA15 ist der einzige Borreliose-Impfstoff in der klinischen Entwicklung weltweit, während der Chikungunya-Impfstoffkandidat VLA1553 des Unternehmens potenzielle Langzeitwirkung bei einer Einmaldosis aufweist. Der Investorentag findet am Dienstag, den 9. Juli im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...