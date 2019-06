In den letzten Jahren haben sich standardisierte Computer-On-Module (COMs) in praktisch allen Märkten durchgesetzt. Die treibenden Kräfte sind neue Anwendungen in den Bereichen Industrial IoT, Automatisierung, Transportation, Energietechnik, Gebäudeautomatisierung, Telekommunikation und Medizin. Auch leistungsfähige Storage- und Netzwerkanwendungen werden immer mehr mit sofort einsetzbaren Hardware-Lösungen unterschiedlicher Leistungsdaten realisiert.

Die Beispiele für den Einsatz von leistungsfähigen Server-Modulen sind vielfältig. Dank ihrer sehr guten Netzwerkfähigkeiten sind sie in der Lage, schnelle Ethernet Switches in Datenzentren und Gebäudeinstallationen zu managen. Dank der auf dem Board integrierten Security Engine können Security-Protokolle schnell verarbeitet und komplexe Verschlüsselungsalgorithmen ausgeführt werden. Eine weitere Anwendung ist die Bündelung und Vorverarbeitung von großen Datenmengen, zum Beispiel von Kameras einer Verkehrsüberwachung. Die Kamera-Interfaces werden über PCI Express angebunden. Auch in automatischen Testanlagen, zum Beispiel für Fahrerassistenzsysteme in der Automobilindustrie, kommen Server-Module zum Einsatz. Hier fallen in kurzer Zeit große Datenmengen an, die über die leistungsfähigen Schnittstellen eingelesen und vorverarbeitet werden. Ein breites Anwendungsfeld bieten auch bildgebende und datenverarbeitende Geräte in der Medizintechnik.

"Ready-to-use" Embedded-Module

Die "Ready-to-use" Embedded-Module bieten eine aktuelle PC-Funktionalität mit skalierbaren Leistungsdaten und unterschiedlichen Schnittstellen. Über einen gängigen Standardstecker wird das Modul einfach auf ein Carrier-Board gesteckt, auf dem alle anwendungsspezifischen Funktionen realisiert sind. Mit diesen Eigenschaften lassen sich die Entwicklungszeiten und Design-Kosten ...

