Die Beyond Meat-Aktien - die seit ihrem Börsendebüt am 2. Mai 2019 an der Nasdaq um 572 Prozent gestiegen waren - verloren am Dienstag 25,02 Prozent und schlossen bei 126,04 US-Dollar. Am Dienstag stufte JPMorgan die Aktie - unter Berufung auf ihre Bewertung - von "overweight" auf "neutral" herab. "Diese Herabstufung ist eine reine Bewertungsaufforderung", schrieb der JPMorgan-Analyst Ken Goldman. ...

