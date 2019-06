Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute stehen in den USA die Verbraucherpreise zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Helaba.Auf den mäßigen Preisdruck im Mai hätten die Erzeugerpreise bereits hingewiesen. Benzin sei billiger geworden und so könne ein Rückgang der Jahresteuerungsrate nicht ausgeschlossen werden. Auch abseitig der volatilen Energie- und Nahrungsmittelkomponenten bleibe die Inflation auf einem moderaten Niveau. Vor diesem Hintergrund sollten die im Markt vorherrschenden Zinssenkungserwartungen untermauert werden. Bis zum Ende dieses Jahres würden zwei Zinsschritte vollständig eskomptiert und auch die Analysten würden dies inzwischen für wahrscheinlich halten. ...

