Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Aktie der London Stock Exchange von 4600 auf 5000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Auch wenn die Volatilität an den Finanzmärkten nach ihrem jüngsten Tief wieder zugenommen habe, sei das allgemeine Handelsumfeld weiterhin bestenfalls durchwachsen, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern sei die Suche der europäischen Börsenbetreiber nach internen und externen strukturellen Wachstumsmöglichkeiten nicht überraschend./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2019 / 04:49 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-06-12/10:27

ISIN: GB00B0SWJX34